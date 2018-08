Botsing doordat bestuurster naar gps keek 17 augustus 2018

02u32 0 Kortrijk Op het kruispunt van de R8 met de Hippodroomstraat in Kortrijk botsten gisterenmorgen omstreeks 9 uur twee auto's met elkaar.

De bestuurster van een bordeaux-kleurige Peugeot die in de richting van Kuurne reed, wou de Hippodroomstraat links inslaan vanuit de R8. Ze vergat hierbij voorrang te verlenen aan het verkeer op de R8 dat in de richting van de E17 reed. "Ik was zo gefocust op mijn gps dat ik er niet aan dacht om uit te kijken voor andere auto's", vertelt de bestuurster, die ongedeerd bleef. "Voor ik het goed en wel besefte, botste een andere auto tegen mij, ik had het zelf amper zien aankomen." Ook de bestuurder van de andere auto liep slechts lichte verwondingen op. Beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd. Door het ongeval was het kruispunt een tijdlang afgesloten voor het verkeer.





(AHK)