Bossuwé opent studentenfrituur 't Hoge NIEUWE UITBATERS GEZOCHT VOOR 'OERFRITUUR' AAN STATION PETER LANSSENS

01 maart 2018

02u36 2 Kortrijk De bekende Kortrijkse frituur Bossuwé opent midden april een vierde vestiging. Die komt in de studentenbuurt op 't Hoge. Bossuwé zoekt vier medewerkers voor de zaak. Ook opvallend: het familiebedrijf zoekt een koppel om de 'oerfrituur' aan het station te runnen. Pater familias Philippe Honoré is er aan rust toe.

Bossuwé werd in 1952 gesticht met een frituur op het Kortrijkse Stationsplein. In 2014 volgde een tweede vestiging in de Kortrijkstraat in Wevelgem. Ruim een jaar geleden opende eet- en friethuis Vanallier op Aalbekeplaats. Bossuwé snijdt nu een nieuw hoofdstuk aan door midden april Bossuwé 't Hoge te openen in de Doorniksesteenweg, waar eetcafé La Belle Vie vroeger zat. "Kortrijk wordt steeds meer een studentenstad", vertellen Olivier (33) en Louis Honoré (25), die het gezicht van de nieuwe zaak wordt. "Zo verdriedubbelde de hogeschool Vives hier in omvang, in enkele jaren tijd. Je hebt verder bedrijvenparken Kennedy- en Beneluxpark die uitbreiden, bioscoop Kinepolis, beurzencentrum Xpo, opleidingscentrum Syntra West, woonwijken en ga zo maar door. Er is genoeg parking. En de mobiliteit is hier beter dan in het centrum."





Dirty fries

"Bossuwé 't Hoge wordt meer dan een frituur, dankzij onder meer de 'dirty fries' met een grote keuze aan toppings, en een uitgebreid assortiment hamburgers van hoog niveau zoals de al gekende Bossburger en Juucy burger", zeggen Olivier en Louis. "We pakken straks uit met kortingen voor studenten, aangepaste openingsuren, een 'Bossuwé App' om online te bestellen en een kiosk in de zaak om een bestelling snel in te geven en te betalen. Er komen in Bossuwé 't Hoge 60 zitplaatsen en een terras achteraan, in de zomer. We zoeken vier medewerkers met passie voor Bossuwé 't Hoge. Wie interesse heeft, mag zich meteen aanmelden en wordt eerst opgeleid in onze andere vestigingen."





Pronkstuk

Er is ook nieuws over Bossuwé op het Stationsplein vlak bij de uitgaansbuurt, waar alles begon voor het familiebedrijf. Pater familias Philippe Honoré (60), die er al 40 jaar aan het roer staat, wil het namelijk stilaan rustiger aan doen. "We zoeken een sterk koppel om die frituur te runnen, als zelfstandige uitbaters", zegt Olivier. "Het gaat voor alle duidelijkheid niét over een overname. De frituur behoudt de naam Bossuwé en blijft ook onze eigendom", aldus Olivier. Interesse: tel. 056/41.58.70 of info@bossuwe.be.