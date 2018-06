Bossen geschrapt als jachtgebied 23 juni 2018

Stad en OCMW schrappen percelen uit de jachtplannen, op basis van een nieuwe inventaris met alle eigendommen. Het gaat over het stadsgroen Ghellinck met de Tientjesstraat en Ghellinckdreef in Bissegem, stadsgroen Marionetten met de Cannaertstraat in Marke, Preshoekbos met de Watervalstraat in Marke en Tinekesbos in Heule. "Het werd met de Wildbeheereenheden besproken", zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). "Alle Wildbeheereenheden die betrokken zijn, tonen begrip", aldus Herrewyn. Jagers leggen jaarlijks een jachtplan van hun terreinen in een aaneengesloten gebied van minimaal 40 hectare voor. Het plan geeft weer op welke percelen hij of zij jachtrecht heeft. De kaarten worden eerst afgetoetst bij de arrondissementscommisaris. (LPS)