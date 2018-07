Bordjes tegen wildzwemmers in kanaal WIE HET TOCH DOET, KRIJGT GAS-BOETE VAN VIJFTIG EURO PETER LANSSENS

14 juli 2018

02u28 2 Kortrijk Er staan sinds deze week bordjes 'verboden te zwemmen' aan het kanaal Bossuit-Kortrijk. Het kanaal wordt tegenwoordig door wildzwemmers ingepalmd. Wie er zwemt, riskeert een GAS-boete van 50 euro.

Wildzwemmers zoeken al jaren verkoeling in het kanaal, nabij de koninklijke Kortrijkse Yacht & Kanoclub aan de Visserskaai, vlak bij de grens met Harelbeke. Het zijn er vaak tientallen. Koude onderstromen kunnen nochtans je spieren doen verkrampen of je kan je bezeren als je in het ondiepe water duikt. De stad en De Vlaamse Waterweg lieten nu bordjes 'verboden te zwemmen' plaatsen. Er staan er sinds donderdag vier: twee aan de kanoclub en twee aan de brug van de ring rond Kortrijk (R8) over het kanaal. "De bordjes staan er op vraag van de mensen van de kanoclub, die regelmatig wildzwemmers melden", zegt Maarten Vander Stichele, veiligheidsadviseur van burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "Ook een werkgroep, die legitiem 'vaartzwemmen' wil in het kanaal, vroeg om bordjes te zetten. Want je mag er niet zonder vergunning zwemmen van De Vlaamse Waterweg. De politie controleert indien nodig en schrijft GAS-boetes uit. In 2017 kregen vier wildzwemmers er een GAS-boete, telkens van rond de 50 euro."





Niet naar openluchtbad

De wildzwemmers, het zijn meestal jongeren, vinden het niet gevaarlijk in het kanaal. "We merkten de verbodsborden nog niet op", zeggen twee 15-jarigen uit Harelbeke. "Het was misschien beter geweest om de mensen in de buurt eerst uit te leggen waarom het niet mag, vooraleer die bordjes te zetten. Ook wij wonen in de buurt. We zwemmen heel graag in het kanaal, omdat het verfrissend is. Het is ook proper water, je kan makkelijk de bodem zien. Je zwemt hier bovendien gratis en het is rustiger dan in het betalende openluchtzwembad even verderop (in de Abdijkaai in Kortrijk, n.v.d.r.). We hebben meestal genoeg aan een uurtje zwemmen hier. Dan ga je niet naar het openluchtbad."





Sportief zwemmen

Een recreatieve zwemzone in het kanaal komt er dus nooit. Wel eventueel haalbaar is sportief 'vaartzwemmen' in een zone van de kanoclub tot de brug van de R8. Er zijn voorwaarden aan gekoppeld zoals vaste tijdstippen als er weinig of geen scheepvaart is en redders die toezicht houden. Er is een werkgroep van geïnteresseerden bezig met het voorbereiden van het sportief zwemmen. "De gesprekken met de werkgroep, de kanoclub en de stad lopen nog steeds", zegt Steven Lecluyse (N-VA), woordvoerder van schepen van Sport An Vandersteene.





"Maar eerlijk: er is een waterkans dat het deze zomer nog lukt. We werken sowieso verder", aldus Lecluyse. Het sportief zwemmen kan er enkel komen met steun van De Vlaamse Waterweg.