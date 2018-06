Boorwerken aan tunnel Panorama worden nachtwerk 13 juni 2018

02u22 0

Er zijn concrete data afgesproken over bijkomende werken op de werf voor de fiets- en bustunnel, ter hoogte van rotonde Panorama in Kortrijk. Er spoelde onlangs grond weg in de bouwput, door de soms zware regenval van de voorbije weken. De bouwput wordt daarom met damplanken verstevigd. Die werken duren tot eind volgende week en veroorzaken geluids- en trillingshinder.





Trillingen ongevaarlijk

"De trillingen zijn in de omgeving voelbaar, maar zijn niét gevaarlijk", zegt coördinator Isabel Cossement. De tunnel komt in het landhoofd van de spoorwegbrug in de Zandstraat. Een complex werk, omdat het treinverkeer niet mag onderbroken worden. In dat kader worden de sporen zelf ook verstevigd met een metalen 'buizendak'. Het verder boren van de buizen gebeurt 's nachts, op zaterdag 16 en 23 juni. Het boren brengt beperkte geluidshinder met zich mee.





Klaar eind 2018

De verdere planning: in de tweede helft van augustus wordt een betonnen vloerplaat op het NMBS-terrein op de hoek van de Tacklaan en Zandstraat gegoten. De aannemer zal een prefab fiets- en bustunnel op de vloerplaat bouwen, waarna de fiets- en bustunnel in oktober onder de sporen wordt geperst. De tunnel is eind 2018 klaar. (LPS)