Boordstenen langs Leie weg 22 februari 2018

02u27 0

Fietsers die vanuit de Doornstraat het fietspad langs de Leie in de Vlaskaai oprijden, moeten over veel te hoge boordstenen. "Dat is onveilig en niet comfortabel", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). Wegenbouw Ockier verlaagt de boordstenen. De werken starten op maandag 26 februari en duren vijf dagen. Het kruispunt van de Vlaskaai met de Doornstraat gaat dicht tijdens de werken. Het fietspad op de kaai langs de Leie blijft wel open. "Het is een kleine, maar belangrijke ingreep voor fietsers", aldus Weydts. (LPS)