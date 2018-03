Boorddocumenten gestolen 16 maart 2018

In de nacht van woensdag op donderdag zijn uit een geparkeerd voertuig aan de Scheutistenlaan in Kortrijk de boorddocumenten gestolen.





De automobilist had er maar voor korte tijd zijn auto gestald en had nagelaten de deuren te sluiten. Het bleek voor een dief voldoende om toe te slaan. De politie van de zone Vlas vraagt altijd het voertuig te sluiten, ook als je maar even weg bent, nooit waardevolle spullen in de wagen achter te laten en een goed verlichte parkeerplaats te zoeken.





Als je je voertuig voor langere tijd achterlaat, kan je er voor opteren de boorddocumenten mee te nemen. Een deel van het inschrijvingsbewijs van voertuigen die na 1 september 2013 gekocht zijn, moet sowieso in huis bewaard worden. (LSI)