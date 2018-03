Boonen en Lefevere halen herinneringen op in Ring Shopping Centrum JOYCE MESDAG

11 maart 2018

Quick-Step-manager Patrick Lefevere en oud-wielrenner Tom Boonen zijn afgelopen zaterdag afgezakt naar Ring Shopping Centrum Kortrijk Noord, voor een panelgesprek over de 15 jaar dat ze samen wielergeschiedenis schreven bij het Quick-Step Floors Cycling Team. De wielerploeg heeft een Quick-Step Floors Pop-up Store geopend in het voormalige pand van winkelketen Blokker. Tot 7 april kan je er terecht voor een tentoonstelling over die voorbije 15 jaar, zo staat onder meer de fiets waarmee Tom Boonen de laatste Parijs-Roubaix reed uitgestald. Je kan er ook merchandising kopen van de wielerploeg, en er staan geregeld workshops en meet-and-greets gepland met renners. "Zo'n 250 wielerfans zijn komen luisteren naar het tweetal", zegt Bruno Devriese van het shoppingcentrum. "We zijn heel blij met de opkomst. Het is ook een gezellige babbel geworden tussen de twee, waarbij ze talloze herinneringen ophaalden. Je merkt dat die nog altijd erg goed bevriend zijn, ook al is Tom Boonen nu actief bij een andere wielerploeg."