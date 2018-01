Boom valt om door de wind 02u50 0 Foto Alexander Haezebrouck De omgevallen boom in de Minister Vanden Peereboomlaan werd in stukken gezaagd.

In de Minister Vanden Peereboomlaan in Kortrijk viel gisterennamiddag omstreeks 16 uur een boom omver.





Wellicht knakte de boom door de hevige wind, al was het ook duidelijk dat de boom vanbinnen aan het rotten was. Bewoners die de klap hoorden, kwamen buiten een kijkje nemen en verwittigden de hulpdiensten. De brandweer moest de boom in stukken zagen om te kunnen opruimen. Door de omgevallen boom was de Minister Vanden Peereboomlaan een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Niemand raakte gewond en als bij wonder raakte ook geen geparkeerd voertuig beschadigd.





(AHK)