Bonus moet aannemer sneller doen werken 25 mei 2018

De werken voor een nieuwe asfaltlaag op een strook van de Bellegemsestraat tussen de Walleweg en Dottenijsestraat starten op maandag 20 augustus. Omdat het voor de bereikbaarheid van het dorp Bellegem een belangrijke straat is, werkt de stad met een bonussysteem om aannemer Stadsbader extra te motiveren zo snel mogelijk te werken. "Door bijvoorbeeld buitengewone maatregelen te nemen, zoals de inzet van extra machines en langere werktijden", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). De werken in de Bellegemsestraat moeten na twaalf kalenderdagen af zijn. Het vervangen van een riooldeksel op Bellegemplaats start op maandag 27 augustus en dat werk moet na vijf kalenderdagen af zijn. Hetzelfde principe geldt voor onderhoudswerken in de Heulsekasteelstraat in Heule. Die werken vatten op maandag 2 juli aan en zijn na vijf kalenderdagen voltooid. (LPS)