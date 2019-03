Boksgala in Kortrijk lokt 1.400 toeschouwers: Freddy De Kerpel klopt stukje tand uit bij burgemeester Vincent Van Quickenborne Joyce Mesdag

10 maart 2019

15u28 3 Kortrijk De eerste editie van het Boksgala in Kortrijk heeft 1.400 bezoekers naar Kortrijk Xpo gelokt. Publieksfavoriet Delfine Persoon heeft de aanwezigen meer dan waar voor hun geld gegeven, door ‘Killer Mel’ uit New York te verslaan en zo voor de tiende keer wereldkampioene te worden. Het publiek kreeg er als verrassing ook de bokskunsten van burgemeester Vincent Van Quickenborne te zien, die het opnam tegen Freddy de Kerpel.

“De organisatie had me gevraagd of ik in de ring wilde stappen om wat ‘peper en zout’ in het evenement te krijgen”, legt Van Quickenborne uit. “Ik heb hen dat plezier willen doen. Ik draag de organisatie een warm hart toe en ik zou het leuk vinden mocht de Kortrijkse kalender er met het Boksgala een opmerkelijk sportevent bij krijgen.”

Stukje tand kwijt

Zijn avontuur in de ring heeft Van Quickenborne echter wel een stukje tand gekost. “Ik heb geen bokservaring. Alles wat ik van boksen afweet, weet ik van wat ik op televisie heb gezien. Ik was ook niet goed voorbereid. Vlak voor de wedstrijd hebben Freddy en ik nog even overlegd, maar dat was het ook. Ik had geen gebitsbescherming in, want Freddy zou niet hard op mijn gezicht kloppen, zei hij. Tja, ik heb toch een goeie pets gekregen en toen is er een stuk tand afgekraakt. Je stond wat fel, ik heb je er toch een moeten geven’ zei hij achteraf. Och, ik maak er geen drama van. Ik heb het amper gemerkt en het is een kies, dus je ziet het amper. Ik weet zelfs nog niet zeker of ik ermee naar de tandarts ga trekken.”

Van Quickenborne heeft geen spijt dat hij heeft meegedaan. “Het was een ongelooflijke ervaring. Al mijn respect voor de echte boksers trouwens. Ik was al kapot na twee rondjes van een minuut, terwijl zij er zes van drie minuten of tien van twee minuten in de ring staan.”

Tweede editie?

Het is nog niet zeker dat er volgend jaar weer een Boksgala komt, maar organisator Kurt Goethals heeft er alvast zin in. “Ik had op 1.500 toeschouwers gehoopt, dus met 1.400 ben ik meer dan tevreden. Het was vooral leuk om te zien dat een groot deel van de aanwezigen geen echte ‘bokskenners’ waren. Daar moeten we rekening mee houden in de toekomst. Kwaliteitsvolle kampen moeten er uiteraard zijn, maar het moet een belevingsavond zijn, met telkens een publiekstrekker en ook eventueel wat randanimatie.” Al zal het zonder Van Quickenborne zijn. “De mensen hebben me één keer gezien in de ring, dat is genoeg”, lacht die.