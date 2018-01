Boiler zorgt voor brand in beluikwoning 02u33 0

Een technisch defect aan de boiler zorgde vrijdagnacht voor brand in een kleine woning in een beluik op de Veemarkt in Kortrijk. De Spaans sprekende bewoner merkte de rook zelf op en slaagde er in de kleine brandhaard zelf te blussen. Hij alarmeerde ook een buurman die de hulpdiensten kon bellen. De schade bleef beperkt maar de woning was tijdelijk onbewoonbaar. Pas na de vervanging van de boiler en een technische keuring van de elektriciteitsinstallatie mochten de bewoners, een koppel en hun 23-jarige zoon, opnieuw in de woning terecht. Een buurvrouw zorgde voor nachtelijke opvang van het koppel. (LSI)