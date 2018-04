Boiler in keuken vat vuur 11 april 2018

02u44 0

In een woning langs de Gentsesteenweg in Kortrijk vatte gisterennamiddag omstreeks 14.50 uur een boiler onder de keuken vuur. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur vrijwel meteen blussen. De bewoner werd uit voorzorg afgevoerd naar de spoeddienst van het AZ Groeninge voor rookintoxicatie. Enkel de keuken liep lichte brand- en rookschade op. De brandweer ventileerde de rijwoning en zette de ramen open om te kunnen verluchten. Door de brand kon het verkeer in de Gentsesteenweg een tijdlang enkel maar via één rijstrook passeren. (AHK)