Boetes voor wildparkeren aan Nuba-R 14 juni 2018

De zomerbar Nuba-R, aan de Trakelweg vlak bij de Ronde van Vlaanderenbrug, kent een prima start sinds de opening begin juni. Keerzijde van de medaille: er is sprake van wildparkeren, onder meer in de Trakelweg.





Uitbaters Dieter De Clercq (31) en Gilles Verhaeghe (27) doen wat ze kunnen. "We hebben nog meer touwen gespannen en paaltjes gezet, om bezoekers duidelijk te maken waar ze niet mogen parkeren. En er staan panelen, die verwijzen naar de parkings Haven en Weide. We vermelden het ook op sociale media. Eveneens belangrijk: de politie houdt een oogje in het zeil en schrijft wel degelijk boetes uit aan wildparkeerders. We vragen verder aan de stad of er hier geen deftige fietsenstalling kan gezet worden. Zodat meer bezoekers met de fiets komen." (LPS)