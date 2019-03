Boete voor vrouw die wagen ex vernielt: “Nieuws van scheiding kwam hard aan” LSI

Een 62-jarige vrouw uit Kortrijk is maandag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van één maand en een effectieve boete van 600 euro voor de beschadiging van de wagen van haar ex. Zowel op 16 als op 29 januari 2018 had ze de nummerplaten van de wagen afgetrokken en de spiegels en ruiten kapotgeslagen. De eerste beschadiging vond plaats één week nadat het slachtoffer aan M.V.T. had laten weten dat hij wilde scheiden. Het koppel woonden wel al jarenlang apart. “Die officiële mededeling kwam hard aan”, verdedigde advocaat Jan Leysen de vrouw. “Ze deed het uit frustratie.” Aan haar ex moet ze een schadevergoeding van 2.827 euro betalen.