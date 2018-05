Boete voor middelvinger naar politie 04 mei 2018

Een 20-jarige jongeman uit Kortrijk is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van één maand en een boete van 400 euro omdat hij op 15 mei vorig jaar twee middelvingers opstak naar de politie.





Een politiecombi passeerde in de tunnel in de Doorniksewijk in Kortrijk toen Sammy D. allerlei verwensingen in de richting van de agenten slingerde. Hij stak ook beide middelvingers naar hen op. De agenten beslisten om tot een controle over te gaan.





Dat was niet naar de zin van D. Hij reageerde agressief en weigerde vrijwillig mee te werken. Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft D. al een gevuld strafregister. (LSI)