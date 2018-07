Boete voor jagers voor illegale vossenjacht 04 juli 2018

Een 35-jarige man uit Zwevegem en een 44-jarige man uit Bellegem moeten elk een boete van 800 euro betalen omdat ze in de nacht van 18 op 19 januari vorig jaar illegaal op vossenjacht zouden zijn gegaan. Tijdens een controle om twee uur 's nachts trof de politie een jachtgeweer en gestold bloed in het voertuig van Xavier R. en Pedro V. aan. Het jachtgeweer bleek niet in orde. Beiden ontkenden dat ze op vossenjacht waren. De rechter verklaarde hun verlichtingsmateriaal verbeurd. (LSI)