Boete voor bromfietsster na vreselijk ongeval 23 juni 2018

02u49 0

Een vrouw uit Zwevegem is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een boete van 300 euro omdat ze op 28 mei 2016 in de Kreupelstraat in Marke (Kortrijk) met de opgefokte en niet-verzekerde bromfiets van een vriendin frontaal op een auto botste. Door de klap werd de linkerarm van Melissa C. (35) afgerukt. Het lichaamsdeel moest operatief terug aangehecht worden. Ze reed na cafébezoek op vraag van vriendin Linsey D. (37) uit Zwevegem met de bromfiets maar deed dat in het midden van de weg waardoor het in een bocht voorbij de Klijthofstraat verkeerd liep. Ook Linsey D. kreeg als eigenares van de opgefokte en niet-verzekerde bromfiets een boete van 180 euro. Ze moeten ook opdraaien voor de schade na het ongeval.





(LSI)