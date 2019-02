Boete, rijverbod en theoretisch rij-examen opnieuw voor burnouts na tuningevent: “onverantwoord machogedrag LSI

08 februari 2019

Een burnout en een rolling burnout met zijn wagen na de GR8 International Car Show in Kortrijk breekt een twintiger uit Kortrijk zuur op. De Kortrijkse politierechter veroordeelde autoliefhebber Yanis V. vrijdag tot een boete van 320 euro en 15 dagen rijverbod. De jongeman moet opnieuw slagen voor zijn theoretisch rij-examen vooraleer hij opnieuw de weg op mag. “Onverantwoord machogedrag”, gaf zijn eigen advocaat toe. Het was een anonieme politiepatrouille die op 15 april 2018 aan de beurs voor ‘customised cars’ in Kortrijk Xpo een oogje in het zeil hield. Plots zagen de agenten dat Yanis V. met zijn getunede Toyota Corolla een burnout en een rolling burnout deed terwijl heel wat omstaanders zich aan zijn kunsten vergaapten en gretig filmden of fotografeerden. Met een burnout geven automobilisten veel gas terwijl er tegelijkertijd geremd wordt. Dat zorgt dan voor veel rook door de gierende en slippende banden. “Maar ik had mijn voertuig perfect onder controle”, vond Yannis V. De politierechter was een andere mening toegedaan en vond dat hij de omstaanders met zijn kuren in gevaar had gebracht.