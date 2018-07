Boete en rijverbod voor race op R8 19 juli 2018

Een jonge automobilist uit Kortrijk moet een boete van 640 euro betalen en speelt vijftien dagen zijn rijbewijs kwijt. Dat besliste de politierechter. Op 17 september vorig jaar zag een patrouille Dion V. rijden op de Kortrijkse ring R8 in Kuurne. De agenten merkten dat hij met zijn Mercedes met hoge snelheid tussen het andere verkeer slalomde. Plots haalde ook een BMW de politiewagen in. De agenten slaagden er enkel in de Mercedes van Dion V. tegen te houden. Ze moesten daarvoor wel zo'n 140 per uur rijden. V. verklaarde dat de BMW-rijder hem aan de verkeerslichten had uitgedaagd om te racen. "Onbetamelijk rijgedrag", vond de politierechter. De jongeman moet eerst opnieuw slagen voor zijn praktisch rij-examen vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen. (LSI)