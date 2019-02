Boete en rijverbod voor motorrijder aan 115 km/u in bebouwde kom: “racen moet je op circuit doen” LSI

21 februari 2019

13u39

Een motorrijder uit Kortrijk is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een boete van 600 euro en een rijverbod van vijftien dagen. Op 1 mei 2018 kon Giorgio D. met zijn motor langs de Moeskroensesteenweg in Kortrijk aan 115 km/u geflitst worden. Op die plek geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. D. was op de feestdag van de arbeid ’s morgens rond 8u op weg naar een motortreffen. Het was de eerste keer dat hij zich voor de politierechtbank moest verantwoorden. “Racen moet je op het circuit doen”, gaf de politierechter hem nog een fikse bolwassing.