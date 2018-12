Boete en rijverbod voor landbouwster met zware voet LSI

De zaakvoerster van een landbouwbedrijf in het Waalse Fleurus is door de politierechter in Kortrijk veroordeeld tot een boete van 320 euro en een rijverbod van 8 dagen. Op 27 september 2017 kon Anne F. langs de E403 in Marke aan 169 km/u geflitst worden. “Onderweg met een wisselstuk nadat een aardappelrooimachine het op een veld had begeven”, klonk de uitleg van haar advocaat. “Ze staat alleen aan het hoofd van haar landbouwbedrijf nadat zowel haar echtgenoot als haar schoonbroer stierven.” Voor de vrouw was het de derde zware snelheidsovertreding in anderhalf jaar. Eerder kon ze al aan 185 km/u en aan 152 km/u geklist worden op de snelweg.