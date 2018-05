Boete en rijverbod voor Elohim Rolland 18 mei 2018

Middenvelder Elohim Rolland (29) van voetbalclub KV Kortrijk is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een boete van 400 euro en een rijverbod van acht dagen. Op 10 mei vorig jaar negeerde hij langs de E17 in Rekkem (Menen) de snelheidsbeperking tot 70 kilometer per uur die er gold door werken. Hij werd geflitst aan 131 kilometer per uur in de richting van zijn thuisland Frankrijk. Hij daagde niet op voor de politierechter en werd bij verstek veroordeeld. Rolland kwam dit seizoen weinig in actie bij de Veekaa nadat hij eind september een kruisbandletsel aan de knie opliep en maanden moest revalideren. (LSI)