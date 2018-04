Boete en rijverbod voor 95 in bebouwde kom 25 april 2018

Een ondernemer uit Kortrijk liep voor de politierechtbank een boete van 800 euro en een rijverbod van vijftien dagen op. Langs de Brugsesteenweg in Kortrijk reed Pascal C. met zijn wagen 95 km/u in de bebouwde kom. "Op weg naar het bedrijf na een alarmmelding", klonk zijn excuus. "Volgens mij was hij op de terugweg van zijn bedrijf. Ik vind het maar een flauw excuus", reageerde de politierechter.





