17 januari 2019

Een snelheidsovertreding van 192 km/u op de E403 in Marke (Kortrijk) bezorgde een 40-jarige automobilist op de politierechtbank een boete van 400 euro en een rijverbod van vijftien dagen. De advocaat van Tom H. probeerde de politierechter nog te overtuigen om geen rijverbod op te leggen omdat hij zelfstandig kinesist is maar dat bracht geen zoden aan de dijk. “Daarvoor is de overtreding te groot”, vond de politierechter.