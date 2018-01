Boeta steunt kwetsbare jongeren 02u50 0

Het fonds van schoenenreus Torfs kent 1.000 euro toe aan Boeta. Die vzw uit Kortrijk, met Pieter Delanoy als voorzitter, steunt kwetsbare jongeren in de kleurlingengemeenschap Ocean View nabij Kaapstad in Zuid-Afrika. Boeta, de naam is Afrikaans voor grote broer, kent er sinds 2012 studiebeurzen toe. "Zodat jongeren er na het secundair onderwijs een vervolgopleiding kunnen volgen om zo weg te raken uit armoede en criminaliteit", vertelt woordvoerder Jasper Delanoy. "Dat maakt niet enkel een verschil voor de jongeren zelf. Het biedt ook hun familie kansen op een beter leven." Info staat op www.boeta.be. (LPS)