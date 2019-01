Boerderijstraat krijgt na 54 jaar opnieuw bomen Kortrijk promoot straks ook geveltuintjes bij élke heraanleg van een straat Peter Lanssens

15 januari 2019

18u01 0 Kortrijk Nieuw in Kortrijk is het promoten van geveltuintjes bij élke heraanleg van een straat. Dat heeft schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a) bekendgemaakt in het kader van het plan om de Boerderijstraat te vernieuwen. Daar komen er na 54 jaar ook opnieuw bomen.

De stad steekt een tandje bij om bewoners aan te sporen geveltuintjes in te richten bij de heraanleg van een straat. Te beginnen in de Boerderijstraat nabij het Volksplein, die binnenkort vernieuwd wordt. “We doen dat door van deur tot deur te gaan”, stelt schepen Axel Weydts. “We hebben in Kortrijk een eenvoudig systeem waarbij je bij ieder huis enkel een tegel uit de stoep kunt halen om een plantgat te creëren. We werken bovendien met een aanmoedigingspremie van 25 euro om een plant en materialen aan te schaffen. Waarom we dat doen? Omdat geveltuinen en bomen nodig zijn bij het zuiveren van lucht.”

Energiezuinuige verlichting

De Boerderijstraat zal na de heraanleg smaller ogen door nieuwe parkeerstroken in kasseitjes met daartussen negen bomen. “Wat voor een snelheidsremmend effect zorgt”, zegt Weydts. “De heraanleg is nodig, want de rijweg en trottoirs zijn in een slechte staat. Fietsers krijgen extra ruimte om het kruispunt van de Boerderijstraat met de Doorniksewijk op te rijden. We maken verder van de gelegenheid gebruik om er de nutsleidingen te vernieuwen en in energiezuinige ledverlichting te voorzien. De werken van de nutsmaatschappijen starten op 11 februari, daarna volgt de heraanleg van de Boerderijstraat. Alle werken zijn tegen het zomerverlof voltooid. De data van de fasering van de werken communiceren we binnenkort. Het gaat over stroken tussen de Sint-Denijsestraat en het Volksplein, tussen het Volksplein en Capito Computers en tussen Capito Computers en het kruispunt Doorniksewijk. De kostprijs van de werken is voor later. We gaan eerst een aannemer gunnen.”

Meer plaats voor fietsen

De inspanningen om meer groen in de Boerderijstraat te brengen, blijven niet beperkt tot geveltuintjes en bomen. “Zo kiezen we op het vlak van beplanting bij de bomen voor een bijenvriendelijke en kleurrijke soort”, zegt Weydts. “Het aantal parkeerplaatsen in de Boerderijstraat blijft zo goed als gelijk (van 49 naar 47, red.). Het aantal plaatsen voor fietsen wordt opgedreven. Er komen 21 fietsbeugels op de parkeerstroken in de woonstraat, goed voor 42 tweewielers. Tot slot komt er in de Boerderijstraat een langere aanloopstrook in de vorm van een fietspad naar de opstelstrook voor fietsers aan de lichten ter hoogte van de Doorniksewijk. Zo worden fietsers er niet meer opgehouden door wagens die er in de file staan.” Tot slot: er is nu om 18 uur een werfcafé in café Wielsbeke, met meer uitleg. Wie er nog bij wil zijn, vertrek nu.