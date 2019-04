Boekhandel met cafeetje versterkt Overbekeplein: “Je voelt in Novelle de liefde voor het vak” Peter Lanssens

02 april 2019

11u53 0 Kortrijk Het sinds een jaar vernieuwde Overbekeplein veert op. Meest recente nieuwkomer is Novelle, een onafhankelijke boekhandel met Liesbeth Van Herzeele (32) aan het roer. De boekhandel gaat hand in hand met een leuk cafeetje. “Mijn zaak is kleinschalig en kwaliteitsvol, met een grote liefde voor het boekenvak.”

Het in 1981 geopende Overbekeplein staat niet meer symbool als het winkelplein met de meeste leegstand in Kortrijk. Het gaat er beter sinds het plein een make-over kreeg met onder meer eilandjes met kunstgras. Je hebt er nu leuke zaken zoals Plantastic, terwijl kunstenares Tine Vandamme straks een kunstig winkeltje met cadeau-artikelen opent. Het Overbekeplein krijgt tegen eind 2019 ook een sushirestaurant. En er zijn vaste waarden die het plein schwung geven zoals, en we sommen ze niet eens allemaal op, platenzaak Kortom en hardcoreshop DC’s Special.

De meest recente nieuwkomer, sinds eind vorige week open, is de onafhankelijke boekhandel Novelle. Zaakvoerster Liesbeth Van Herzeele woonde in Gent, maar volgde vriend Pieter-Jan De Waele naar Kortrijk. “De stad is kleinschaliger dan Gent, maar je hebt hier alles binnen handbereik, te voet of met de fiets”, vertelt ze. “Kortrijk staat er weer, wat je ook aan de instroom van jonge gezinnen merkt. Ik kies voor het Overbekeplein omdat het plein centraal ligt en ik er een betaalbaar pand vond. Ik heb er een goed oog op. Het aanbod handelszaken is hier nu erg divers. Terwijl het Overbekeplein een rustpunt is, weg van de drukte van de Lange Steenstraat.”

2.000 boeken

Novelle heeft een assortiment van zo’n 2.000 boeken, met voor elk wat wils, zoals kinder- en jeugdtitels, fantasy, wat in Kortrijk tot nu moeilijk te vinden was, non-fictie rond onder meer geschiedenis en filosofie, boeken over muziek, hobbyboeken, prentenboeken met een leuke insteek rond bijvoorbeeld de lente en straks moederdag, literaire fictie met interessante thrillers, ook bladwijzers, notitieboekjes, noem maar op.” Er zijn ook redelijk wat Engelstalige titels, zoals van Bill Bryson.

“Kwaliteit staat voorop, ik ga voor de mooiere boeken met inhoud, niet voor de meer populaire titels”, zegt Liesbeth. “Hier kan je iets ontdekken. Alles is netjes geselecteerd en ik sta klanten bij, om hun keuzestress te verminderen. Ik snuister als germaniste zelf graag tussen romans, als globetrotter ben ik regelmatig op zoek naar een goede reisgids, ik geef met plezier geld uit aan een mooi kookboek en ik zoek wel eens naar een origineel geschenk voor mijn vrienden en familie. Mijn gespecialiseerde zaak past in dat plaatje. Hier staat gezelligheid centraal en kan je onthaasten en genieten met boeken, muziek of een drankje. Want ik combineer mijn boekhandel met een leuk cafeetje, waar je lokale biertjes, wijntjes, limonades en koffie kan krijgen. Straks komt er ook een terras voor de zaak. En ik wil voor beleving zorgen. Zo heb ik boven een ruimte waar boekvoorstellingen en voorleesmomenten kunnen plaatsvinden in samenspraak met uitgevers.”

Gezonde concurrentie

Je hebt al onafhankelijke spelers met boekenhuis Theoria op het Casinoplein, stripspeciaalzaak De Boekenwolf in de Meensesteenweg en het recent geopende in theologie gespecialiseerde Het Goede Boek in de Meensestraat. De markt is groot genoeg volgens Liesbeth Van Herzeele: “Onafhankelijke boekhandels doen het de jongste jaren beter en beter omdat mensen weer meer op zoek zijn naar authenticiteit. Ik vind dat we niet onder elkaars duiven schieten in Kortrijk. We zitten elk op een andere plaats, ik zie het als gezonde concurrentie”, aldus Liesbeth Van Herzeele.

Novelle is van dinsdag tot zaterdag open, van 10 tot 18 uur. De boekhandel zit er naast DC’s Special.