Boek viert 50 jaar JCI, vereniging steunt jonge ondernemers Peter Lanssens

20 maart 2019

08u06 0 Kortrijk Een lustrumboek zet het 50-jarig jubileum en de rijke geschiedenis van JCI Kortrijk, een vereniging die jonge ondernemende mensen helpt groeien, in de kijker.

Het boek is niet enkel een herinnering aan de voorbije periode 1968-2018, maar ook een inspiratie voor de toekomstige werking. Uitdagingen die nu al in de steigers staan zijn de organisatie van de finale van de JCI Vlaamse Jonge Ondernemer op 6 juni 2019 en de kandidatuur om de JCI Nationale Conventie 2020 in Kortrijk te organiseren. Om het 50-jarig bestaan te vieren, bouwde JCI Kortrijk het voormalige politiecommissariaat op Overleie tot het eigen lustrumpand Kamer L om. Bij JCI benadrukken ze dat de vereniging wel degelijk een meerwaarde betekent voor de Kortrijkse gemeenschap: “Zo werd er tijdens ons lustrumjaar positief samengewerkt met de buurt Overleie, wat onder meer in de aanleg van twee nieuwe speelelementen op het Sint-Amandsplein resulteerde”, zegt voorzitter Frederik Degreve. Leuk weetje: JCI Kortrijk lag in 1968 mee aan de basis van de wereldwijd bekende biënnale topdesignbeurs Interieur in Kortrijk. Het boek omvat nog veel meer pareltjes van projecten, waarmee JCI Kortrijk de voorbije jaren uitblonk. Het lustrumboek JCI Kortrijk 1968-2018 kost 40 euro. Het is te koop bij Foto Verstraete in de Stationsstraat 2, Atelier Victor in de Leiestraat 13 en fffdesign in de Elfde Julilaan 1.