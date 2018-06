Boegbeeld strijd tegen crematorium overleden 08 juni 2018

Mark Vandemoortele (77), boegbeeld van het buurtcomité Samen Sterk dat jaren tegen crematorium Uitzicht op Hoog Kortrijk streed, is overleden. Hij stierf onverwacht thuis, op maandag 4 juni.





Samen Sterk stelde dat Uitzicht onwettig gebouwd werd. Omwonenden spraken ook van overlast door fijn stof en geurhinder. Tientallen meetcampagnes stelden volgens crematoriumbeheerder Psilon geen enkele overschrijding vast. De Raad van State bevestigde eerder dit jaar de milieuvergunning. De juridische betwistingen sleepten negen jaar aan.





De uitvaart van Mark Vandemoortele is op zaterdag 9 juni om 11 uur in de Sint-Rochuskerk in de Doorniksewijk. Begroeten kan vanaf 10.30 uur. Hij krijgt een laatste rustplaats op de begraafplaats in Lauwe. Mark Vandemoortele is afkomstig van Lauwe. Hij laat echtgenote Marianne Verschaeve, drie kinderen en vijf kleinkinderen achter.





