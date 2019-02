Bockor Rock trekt stekker uit Sinksen, Wevelgem lonkt: “We vertrekken met een goed gevoel” Peter Lanssens

01 februari 2019

17u09 0 Kortrijk Sinksen in Kortrijk verliest een topper. Festival Bockor Rock trekt quasi zeker naar Wevelgem. Om er eind augustus uit te pakken. “We vertrekken met een goed gevoel”, zeggen Henri De Roo en Kain Lin Pei van Bockor Rock.

Bockor Rock, het festival genoot al populariteit in de jaren ’80 van vorige eeuw, maakte enkele jaren geleden een comeback in Kortrijk. Om snel furore te maken op de Sinksenfeesten. Met als hoogtepunten optredens van Les Truttes in 2016, Gers Pardoel in 2017 en Laura Tesoro in 2018, telkens goed voor 4.500 aanwezigen op een vol Schouwburgplein. Dat mooie verhaal eindigt nu. De organisatoren van Bockor Rock trekken de stekker uit de Sinksenfeesten. “Ons contract van drie jaar op het Schouwburgplein loopt af”, zeggen mede-organisatoren Henri De Roo (27) en Kain Lin Pei (29). “Omdat de stad wellicht voor een andere invulling op het Schouwburgplein kiest tijdens Sinksen vanaf 2019, besloten we om snel zelf bij te sturen, ook naar onze sponsors toe.”

Stake of SX?

De organisatoren van Bockor Rock kwamen via Sharon Defieuw van Bistro Botero in contact met haar broer Kevin, die schepen is in Wevelgem. Zo ging de bal aan het rollen. Bockor Rock verhuist zo goed als zeker naar het gemeentepark van Wevelgem, waar recent een evenementenweide is aangelegd. De voorziene data: van vrijdag 23 tot en met zondag 25 augustus. “Er is nog niet afgeklopt omdat we de voorwaarden aan het finaliseren zijn”, zeggen burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) en schepen Lobke Maes (CD&V). “Maar we hebben er een goed oog in”, vervolgt Lobke Maes. “Bockor Rock heeft een prima concept. Het zou heel leuk zijn om het festival in Wevelgem te verwelkomen”, aldus Lobke Maes. “De beleving wordt anders, ingekleed in een park in plaats van op de stenen vlakte van het Schouwburgplein”, vertellen Henri De Roo en Kain Lin Pei. “Met een beetje hetzelfde gevoel als het Cactusfestival in Brugge. Een festival in het hart van Wevelgem is nieuw. We zijn ervan overtuigd dat het zal aanslaan, kijk maar naar het succes van het WK-dorp in juni en juli in het park. De line-up? Wevelgem heeft twee topbands”, klinkt het mysterieus, naar postmetalband Stake en indiepopgroep SX verwijzend. Al ligt niets al vast.

We hebben er een goed oog in. Het zou heel leuk zijn om het festival in Wevelgem te verwelkomen. Schepen Lobke Maes

Mooie leerschool

Terug naar Kortrijk, waar Philip Polfliet van winterbar Wünderbar in De Blauwe Hoeve tijdens de Sinksenfeesten zo goed als zeker met een nieuw concept zal uitpakken op het Schouwburgplein. “Meer info volgt binnen enkele weken, er moeten nog voorwaarden afgestemd worden over wat mag en niet mag op het vlak van muziek en invulling”, zegt Polfliet. “We vertrekken met een goed gevoel en willen zéker dat Sinksen top blijft in Kortrijk, Philip Polfliet heeft in ieder geval al bewezen dat hij tot mooie dingen in staat is”, zeggen Henri De Roo en Kain Lin Pei. “Als we onze ervaring kunnen delen, graag, we kunnen maar leren van elkaar. De Sinksenfeesten waren een mooie leerschool voor Bockor Rock. We nemen dat voor de rest van ons leven mee. We zijn met Bockor Rock, de negentien organiserende leden van de vzw Oink Events hebben een goeie band, klaar voor een nieuwe start. Onze sterkte? We zijn een sfeervol en familiaal festival, waar er nog nooit problemen waren. En de artiesten weten dat onze backstage altijd in orde is. We steken veel tijd in Bockor Rock, maar het is het allemaal waard.”