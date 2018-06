BMX-toppers strijden in skatebowl 30 juni 2018

De tweede wedstrijd van de Beker van België freestyle BMX vindt in Kortrijk plaats. Met toppers zoals Kenneth Tancré (22) uit Dikkebus, die voor België een plaats probeert te veroveren op de Olympische Spelen in Tokyo in 2020.





Moeilijke tricks

Hoogtepunt op zondag 1 juli is een strijd in de skatebowl aan de IJzerkaai, waar de rijders tijdens runs van telkens 1 minuut zo veel mogelijk moeilijke tricks doen. Crank BMX uit Kortrijk, de oudste freestyle BMX-club van het land, staat mee voor de organisatie in. Naast Tancré komen ook rijders van het Belgisch Olympic Team, gecoacht door Kooigemnaar Pieter Possenier, op de wedstrijd af. Die start om 13 uur met als slot de pro finale om 17 uur. (LPS)