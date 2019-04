BMX’en of met telegeleide auto’s rijden? Kom naar Kleine Appel Peter Lanssens

03 april 2019

11u28 0 Kortrijk Een braakliggend terrein naast de kluifrotonde Appel is tot een dirt park voor BMX en telegeleide auto’s omgevormd. De Kleine Appel is vanaf zaterdag 6 april dagelijks bij daglicht voor iedereen vrij open. “Ik reken op respect. Laat het terrein net achter. Als dit experiment slaagt, komt er mogelijk een permanente infrastructuur”, zegt schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a).

Het ‘dirt park’ voor BMX en RC wagens (op vraag van RC Offroad Racing) is voor 22.500 euro ingericht. Dat gebeurde onder begeleiding van specialisten Kristof Lenssen en Nico Vink (negen keer Belgisch kampioen Downhill, World Cup veteraan en Red Bull Rampage finalist, red.). De aarde komt van aannemer Stadsbader en is gerecupereerd uit het grondverzet van werken op het stadsdeel Weide. Een container dient als opslagplaats, met daarboven een uitkijkpodium voor de RC cars-piloten en een starthelling voor BMX’ers. Ook Halte-R, een omkaderingsdienst voor werkstraffen op maat, werkte aan de inrichting mee.

Werken stationsbuurt

Vrijwilligers onderhouden het terrein. Het is de eerste keer in ons land dat een terrein BMX en RC cars combineert. “We gaan zo na of er een draagvlak is voor een permanente inrichting van deze unieke urban sports infrastructuur”, zegt Herrewyn. “We hebben wel nog geen locatie in het vizier.” De Kleine Appel is namelijk tijdelijk. Tot eind 2019 in het kader van de vernieuwing van de stationsbuurt het uitgraven van een wegtunnel vanaf de rotonde Panorama tot aan de Nolfstraat start. Dan wordt de site weer ingenomen. Tot slot: op zaterdag 20 april zijn er van 10 tot 18 uur initiaties en demonstraties BMX en RC Cars. Breng je tweewieler of racemonster met afstandsbediening mee.