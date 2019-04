BMW schenkt motorblokken aan Vives: “Motorfietstechnicus is knelpuntberoep” Peter Lanssens

15 april 2019

10u34 0 Kortrijk BMW Group Belux schenkt enkele van de nieuwste generatie motorblokken van de BMW 750 GS en BMW 850 GS motorfietsen aan de hogeschool Vives in Kortrijk.

Om leerlingen motortechniek hun technische kennis op de motorblokken te laten oefenen. BMW Group Belux helpt Vives zo bij het opleiden van meer jongeren tot motorfietstechnicus. Wat een knelpuntberoep is, net als de job van autotechnicus. “Het is voor Vives een unieke gelegenheid om over het nieuwste didactische materiaal te beschikken”, zegt Jeroen Lissens van BMW Group Belux. Leerlingen kunnen ook stage volgen bij een concessie in de buurt. “Onze twintig BMW Motorrad concessies zetten de voorbije jaren mooie groeicijfers neer”, zegt Marc De Groof van BMW Motorrad Belux. “Om onze klanten op de best mogelijke manier te helpen, kiezen we om aan een grotere instroom van jong talent te werken. Zo bieden wij scholen ook een echte meerwaarde.”