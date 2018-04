Blueberry Hill op zoek naar nieuwe stek EIGENAAR PAND WIL ER WOONPROJECT REALISEREN JOYCE MESDAG

11 april 2018

02u46 0 Kortrijk Avonturensportcentrum Blueberry Hill in Kortrijk moet op zoek naar een nieuwe stek. De eigenaar van het pand wil er graag een woonproject realiseren. Een online petitie om de zaak in Kortrijk te houden, werd op 24 uur tijd al door een 800-tal mensen getekend.

Blueberry Hill werd opgestart in 1989, als een van de eerste klimzalen in België. De activiteiten zijn intussen sterk uitgebreid, zo kan je er ook aan speleologie en boogschieten doen en paintball- of mountainbikekampen boeken, maar Blueberry Hill blijft in de eerste plaats vooral gekend als klimlocatie. Zo'n 600 klimmers uit de ruime regio hebben een abonnement of meerbeurtenkaart, en honderden leerlingen uit naburige scholen komen er wel eens klimmen tijdens LO-lessen of op sportdagen.





Koen Demuynck nam de zaak twee jaar geleden over. "Van bij de start in 1989 ben ik hier actief geweest. Twee jaar geleden heb ik de zaak overgenomen. Ik had de kans om ook het pand te kopen, maar omdat een te hoge prijs werd gevraagd, heb ik dat uiteindelijk niet gedaan. Er is al jaren sprake van dat er 5 appartementen zouden komen - er was zelfs al een bouwvergunning goedgekeurd daarvoor - maar dat zou geen grote invloed hebben op het voortbestaan van Blueberry Hill. De nieuwe eigenaar wil echter het hele pand innemen voor een grootschaliger vastgoedproject."





En dat zou wél een invloed hebben op de toekomst van Blueberry Hill. "Als we voor juli dit jaar een brief in de bus krijgen waarbij ons huurcontract wordt opgezegd, moeten we hier weg tegen juli 2019. Wacht de eigenaar nog wat langer, dan wordt de deadline 2022. Maar dat we hier op termijn weg moeten, is zo goed als zeker."





Een nieuwe locatie zoeken voor Blueberry Hill, is echter geen evidentie. "Een nieuwbouw zou voor ons de meest betaalbare keuze zijn, aangezien we enkel vier hoge muren nodig hebben. Een voldoende groot perceel aankopen in woongebied, zou financieel niet haalbaar zijn. Bij bedrijvenzones in de buurt laat de bestemming een sportzaak als deze niet toe, terwijl een bedrijvenzone net de ideale locatie zou zijn voor ons."





Petitie

Een aantal leden van de club zetten meteen een online petitie op om hun verlangen uit te drukken dat Blueberry Hill in Kortrijk kan blijven. De petitie werd op 24 uur tijd al door een 800-tal mensen getekend.





Demuynck wil zelf ook in Kortrijk blijven. "Maar ik heb het niet in handen. Als ik hier niets vind, maar bijvoorbeeld wel in Roeselare, dan vrees ik dat Blueberry Hill niet in Kortrijk blijft." Schepen Wout Maddens (Open Vld) erkent het belang van Blueberry Hill voor de stad. "Het is belangrijk dat dit sportaanbod in Kortrijk blijft. We spreken zowel met de eigenaar als de exploitant om te zien wat de oplossing kan zijn. We zoeken actief mee naar een geschikte locatie."