Blindengeleidehonden palmen Schouwburgplein in 26 april 2018

02u38 0

Het opleidingscentrum voor blindengeleidehonden 'vrienden der blinden' in Koksijde bracht gisteren de internationale dag van de geleide hond in de aandacht in Kortrijk.





Men deed dit door folders uit te delen met tips over hoe in het verkeer en horecazaken om te gaan met personen met een assistentiehond. En door stickers te geven aan handelaars die 'assistentiehonden-vriendelijk' zijn.





Als blikvanger hielden instructeurs op het Schouwburgplein in Kortrijk een training met honden in opleiding. 'Vrienden der blinden' leidt zo'n tien blindengeleidehonden per jaar op. En strijdt als vzw om de rechten van personen met een visuele beperking en hun blindengeleidehonden te doen gelden.