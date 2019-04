Blauwe Hoeve wordt Koerse Kaffee Peter Lanssens

01 april 2019

12u28 0 Kortrijk Wie niet kan wachten tot De Blauwe Hoeve eind mei als zomerbar opent, krijgt binnenkort al een voorsmaakje. Philip Polfliet en Samuel Carpentier van Content Events pakken er in samenwerking met brouwerij De Brabandere met het eerste Kwaremont Koerse Kaffee van Kortrijk uit.

Liefhebbers zijn, telkens vanaf 11 uur, welkom op zondag 7 april om er de Ronde van Vlaanderen op breedbeeldschermen binnen en buiten live te volgen, op zondag 14 april voor Parijs-Roubaix en op zondag 28 april voor Luik-Bastenaken-Luik. Die laatste zondag komt oud-profrenner Nico Mattan eigenhandig de Kwaremonts tappen.

Wielertenue? Gratis Kwaremont

“We zorgen voor een buitenterras, een springkasteel voor kinderen en gadgets van Kwaremont”, zegt Philip Polfliet. “Wie komende zondag met Vlaanderens Mooiste in wielertenue en op de fiets afzakt naar het Koerse Kaffee, krijgt de eerste Kwaremont gratis. Ons opzet? De mannen kijken naar de koers, terwijl de vrouwen aperitieven en de kinderen spelen in de tuin.” De historische hoeve in de Doorniksesteenweg paalt aan park De Blauwe Poort.