Blauwe Frituur serveert goedkope WK-frietjes 15 juni 2018

De Blauwe Frituur in de Doorniksesteenweg serveert goedkope WK-frietjes.

"We vormen ons meest populaire product Blauwtje om tot Pannatje, om het Panna WK-dorp te steunen hier vlakbij, aan de Blauwe Hoeve", zegt uitbater Kris Vanhaerents (53).





Een Panna'tje omvat een middelgroot bakje friet, huisbereide boulette in stukjes, brochettekruiden, gedroogde ajuintjes en huisbereide tartaar en stoofvleessaus.





"Ik zoek nog bakjes in de nationale driekleur. We zijn altijd open als het Panna WK-dorp open is. Een Panna'tje kost maar 5,50 euro, normaal is dat 6,70 euro voor een Blauwtje. We verkopen voor het WK ook een kleintje met een frikandel en sausje naar keuze voor de stuntprijs van 4 euro." (LPS)