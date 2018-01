Blauw Verhaal schetst geschiedenis liberale beweging 30 januari 2018

Blauw Verhaal schetst de geschiedenis van de liberale beweging in het arrondissement Kortrijk, sinds 1830. Het nieuwe boek heeft aandacht voor politieke gebeurtenissen en wat er zich afspeelde in culturele en sociale organisaties, bij de vakbond en de mutualiteit, in vrouwen- en jongerenorganisaties en bij tal van sport- en ontspanningsgroepen. In het boek vind je ook honderden unieke foto's, affiches, vlaggen, verslagboeken, brochures, krantenartikels en kiespamfletten. De stukken komen uit archieven en erfgoedinstellingen in het hele land. Het boek, een door de provincie gesteunde uitgave van het Liberaal Fonds André Kempinaire en het Liberaal Archief, telt 230 pagina's en kost 50 euro. Kopen kan in het Liberaal Huis in de Groeningelaan 40. Bestellen kan ook, bij de Liberale Mutualiteit of bij Jacques Laverge: 0476/31.91.08 of jacques.laverge@skynet.be.





(LPS)