Bistro Juste opent deuren 29 maart 2018

Stadsbistro Juste, waar vroeger brasserie Brass À Ville zat, opent op zondag 1 april de deuren in de Korte Steenstraat 11. Uitbaters zijn Geoffrey Goemaere, gewezen chef-kok van bistro-resto De Mart in Harelbeke, en Orphée Verlinde, vroeger werkzaam in het Center Hotel in Kortrijk. Ze trakteren de eerste week op een gratis glaasje cava of sinaasappelsap bij een maaltijd. Stadsbistro Juste staat voor een eerlijke en seizoensgebonden keuken met een moderne toets en klassiekers zoals varkenswangetjes en karnemelkstampers. Info: www.bistro-juste.be. (LPS)