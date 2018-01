Bisschop woont 25ste editie Sint-Antoniusfeesten bij 02u27 0 Henk Deleu Bisschop Lode Aerts tijdens de viering van Sint-Antonius. Kortrijk Bisschop Lode Aerts heeft de 25ste editie van de Sint-Antoniusfeesten bijgewoond in Rollegem. Tijdens die feesten, die elk jaar op de zondag voor zijn naamdag op 17 januari worden georganiseerd, wordt de patroonheilige Sint-Antonius gevierd.

Sint-Antonius wordt onder meer aanbeden als beschermer van dieren. Ook dit jaar was het hoogtepunt een stoet waarin vormelingen en misdienaars in paterspij, samen met belleman Peter Caesens, het Sint-Antoniusvarken naar de kerk brengen.





Harmonie Sint-Cecilia zorgt daarbij voor muziek.





De misviering zelf werd voor deze jubileumeditie door de bisschop zelf voorgedragen. "Een hele aimabele man, die echt tijd nam om met iedereen te praten achteraf", zegt Jacques Plateau van de organisatie.





Na de mis is er traditiegetrouw de tractorwijding, en daar waren dit jaar maar liefst 80 tractoren op afgekomen.





"Een groot aantal, waar we zeker heel tevreden mee zijn. Er zijn niet eens zoveel boeren in Rollegem, dus de boeren komen van véél verder dank enkel maar uit de nabije omgeving."





Er was ook nog een eetfestijn waar een 150-tal mensen van genoten. De opbrengst gaat telkens naar lokale verenigingen, onder meer de chiro en de organisatie van de Rollofeesten. (JME)