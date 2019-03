Binnenstad Kortrijk wordt fietszone vanaf juli. Zó ingrijpend wordt het! Peter Lanssens

18 maart 2019

16u30 0 Kortrijk Naast de fietszone in de binnenstad kijken, zal straks niét kunnen. De twaalf toegangen naar de fietsstraten krijgen rode vlakken, borden en fietsemblemen. In de brede Rijselsestraat wordt het wegdek zelfs fysiek versmald, door parkeerplaatsen op te schuiven en meer groen te voorzien. De fietszone opent omwille van de extra werken niet begin juni, maar in de tweede week van juli.

De inrichting van de zone met 74 fietsstraten, het winkelwandelgebied en een al autoluw deel zoals aan de verlaagde Leieboorden inbegrepen, kost 115.000 euro. Het is het stadsbestuur van Team Burgemeester, N-VA en sp.a menens. De regels niet naleven omdat je de zone niet opmerkt, is straks géén argument. “Alle twaalf de toegangen krijgen een groot rood vlak dat een verkeersdrempel simuleert, een officieel verkeersbord aan beide kanten van de weg én daaronder nog eens een eigen stadsbord met vermelding van ‘auto verplicht achter fietser’ en de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Op de fietsstraten komen gigantische fietsemblemen, die voortdurend herhaald worden, en een rode middengeleider.”

Schrikstroken

Even herhalen: in een fietsstraat is autoverkeer niet verboden, maar fietsers hebben altijd voorrang en mogen over de hele breedte van de weg rijden. De belangrijkste verbindingen in Kortrijk worden de as Budastraat, Leiestraat, Grote Markt en Doorniksestraat, de as Plein, Groeningestraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat en Rijselsestraat en de as Kasteel- en Dolfijnkaai, tussen het stadsdeel Weide en de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens. De brede Rijselsestraat verandert op het vlak van uitzicht het meest ingrijpend, vooral op de strook tussen de Kasteelstraat en het Sint-Michielsplein. “We versmallen er het wegdek, zodat automobilisten de fietsers gewoon niet kunnen inhalen”, zegt schepen Axel Weydts. “Dat doen we door extra groenzones aan te leggen, met zelfs de aanplant van nieuwe bomen, en parkeerstroken meer naar het midden van de Rijselsestraat op te schuiven. Zo krijg je twee rijstroken van telkens 2,50 meter breed met daartussen een rode middengeleider van 0,50 meter breed. En aan de randen twee schrikstroken van 0,50 meter breed, zodat fietsers niet tegen openzwaaiende portiers van geparkeerde wagens kunnen knallen. We gaan trouwens ook de kop van het Sint-Michielsplein, aan de kant Rijselsestraat, vergroenen en richten dat pleintje op langere termijn als een parkeervrij parkje in. De fietsstraten geven onze stad een andere aanblik”, stelt Weydts.

58 euro boete

“De inrichting, we doen veel in eigen beheer, start op maandag 10 juni”, vervolgt Weydts. “Er wordt vooral met mobiele werven en ’s morgens tussen 5 en 7 uur gewerkt, om de hinder voor het verkeer tot een minimum te beperken. Enkel de Rijselsestraat gaat meerdere dagen dicht. De meest ingrijpende werken, zoals het schilderen van de grote rode vlakken, gebeuren pas begin juli. Omdat er in de grote vakantie minder verkeer in de stad is. We meldden eerst dat de fietszone begin juni al zou openen, maar het wordt de tweede week van juli. Omdat we willen dat de fietszone ‘state-of-the-art’ is en voor iedereen duidelijk. Door de tweede week van juli te openen, krijgt iedereen ook de kans om te wennen, midden de zomer. Tegen september rollen we dan nog een extra campagne uit. Met grote borden langs de weg en wellicht ook banners met ‘welkom in de fietszone’, die over de fietsstraten worden gehangen. Er komt in overleg met de politie trouwens eerst een preventieve periode, waarbij overtreders enkel worden aangesproken. Hoe lang die preventieve periode zal duren, is voor later. Maar daarna wordt er sowieso repressief opgetreden (wie de regels in een fietsstraat niet naleeft, betaalt 58 euro boete, red.).”

Geduld en begrip

Dat Kortrijk resoluut voor een opmerkelijk grote fietszone kiest, is volgens schepen Axel Weydts gewoon logisch: “Het aantal fietsers stijgt jaar na jaar (in de Budastraat bijvoorbeeld ruim 1 miljoen fietsers in 2018, red.). Straten in het stadscentrum zijn te smal voor fietspaden, terwijl gemengd verkeer het nadeel heeft dat fietsers soms naar de kant gedwongen worden door auto’s. Een fietszone is veiliger. Ik roep fietsers op om de hele breedte van de weg te gebruiken in fietsstraten. Verplicht automobilisten om achter jou te blijven rijden. Ik roep de automobilisten op om geduld te hebben en begrip te tonen. Wie niet in het stadscentrum moet zijn, neemt best de kleine ring van Kortrijk (R36, red.). Wie wel in het stadscentrum moet zijn: kom gewoon met de fiets. En wie van verder komt of sowieso met de auto is en in het centrum moet zijn, rij naar een ondergrondse parking. Dan passeer je langs minder fietsstraten. Er zal amper tijdverlies zijn voor automobilisten. De maximumsnelheid in het stadscentrum is nu al 30 kilometer per uur”, aldus schepen Axel Weydts.

Straks ook Overleiestraat?

De nieuwe fietsstraten (op het kaartje in het blauw) hebben twaalf toegangen: Dam, Budastraat aan de Budabrug, Kasteelkaai, Belfaststraat, Rijselsestraat, Oude-Vestingsstraat, Jan Palfijnstraat, Stationsstraat, Sint-Jorisstraat, Doorniksestraat aan de Vlasmarkt en het Plein, zowel aan de kant van de Gentsestraat als de kant van de Groeningestraat. De fietszone wordt later mogelijk uitgebreid met de Overleiestraat, als in 2023 de nieuwe fietsostrade tussen het Astridpark op Overleie in Kortrijk en speeldomein De Warande in Heule opent, op het gewezen tracé van de geschrapte gewestweg N50c.