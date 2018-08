Binnenkort ook afgebakende wegwerpzones in kermiskoersen? 23 augustus 2018

Als het aan West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé (CD&V) ligt, dan krijgen alle wielerwedstrijden van de provincie, ook die voor nieuwelingen, beloftes en elite zonder contracts straks afgebakende zones waar renners hun afval in kunnen gooien onder het koersen. Bij de Tour en de Giro zijn al dergelijke wegwerpstroken, in de buurt van de bevoorrading en afgebakend met beachvlaggen. Bij wijze van test liet Decaluwé deze zomer samen met Mooimakers en Cycling Vlaanderen zwerfvuilmetingen uitvoeren bij zestien kleinere wielerwedstrijden. Acht wedstrijden kregen een afgebakende wegwerpzone, acht niet. De resultaten zijn ten vroegste in september bekend. Ondertussen ondertekenden al ongeveer zeventig wielerclubs een charter tegen zwerfvuil, waarbij ze zich engageren om bij hun wedstrijden een wegwerpstrook te voorzien en de renners erop te wijzen die effectief te gebruiken voor koekjes, gelletjes en ander afval. Drinkbussen mogen de renners wel nog in het publiek gooien. (SVR)