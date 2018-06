Binnengebied Ei krijgt volkstuintjes 02 juni 2018

Het noordelijk binnengebied van verkeerswisselaar het Ei, in de wijk Walle, krijgt dit najaar volkstuin-tjes. De Walletuin kost 60.000 euro. Wie de volkstuintjes zal beheren, wordt nog uitgeklaard.





Dat maakte schepen van Wonen Wout Maddens (Open Vld) bekend. Er komt ook een bufferbekken, om water op te vangen dat via de Grote Wallebeek naar de Leie stroomt. Het binnengebied, vroeger als KMO-zone bestemd, wordt niet verder bebouwd. De werken voor het bufferbekken starten in het voorjaar van 2019. Er waren nog geen problemen met wateroverlast, maar die zijn volgens studies zonder bufferbekken niet uit te sluiten in de toekomst. De aanleg is dus noodzakelijk. Ook omdat de afwatering van de E17 grotendeels via de Grote Wallebeek verloopt en er gescheiden rioleringsstelsels van de stad op aangesloten zijn. De investering - de komst van een persleiding in 2020 incluis - kost de stad 339.212,23 euro, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 1.194.075,23 euro en de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) 576.568,89 euro.





De provincie richt haar pijlen op de Wallehoeve, waar dieren van de opleiding dierenverzorging van de Kortrijkse PTI-tuinbouwschool verzorgd kunnen worden. De huidige behuizing is te krap. In de hoeve is er meer plaats. De dieren kunnen ook in het bufferbekken grazen, telkens het droogstaat.





Er loopt nu voor de opmaak van het RUP Grote Wallebeek tot en met 5 juli een openbaar onderzoek, waarbinnen Kortrijkzanen opmerkingen kunnen indienen. Info: www.kortrijk.be/grotewallebeek.





