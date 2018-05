Bijna zomer, maar Kortrijk koopt kerstlichtjes MEER SFEER IN CENTRUM MET GOUDEN BOLLEN EN 3D-KERSTBALLEN PETER LANSSENS

24 mei 2018

02u36 0 Kortrijk De zomer wenkt, maar in Kortrijk denken ze nu al aan de eindejaarsperiode. De stad investeert in nieuwe kerstverlichting met 3D-ballen en overspanningen met 'gouden' bollen. Er is al enkele jaren vraag naar wat meer variatie.

De binnenstad krijgt voor het eerst in vijf jaar tijd nieuwe kerstverlichting. De ledkerstlampjes van sfeerverlichting Light & More uit Ingelmunster huren kost 100.000 euro. De nieuwe aanpak is goedgekeurd door de raad van bestuur van 'Shop in Kortrijk'. Het pakket omvat onder meer indrukwekkende 3D-kerstballen en overspanningen met 'gouden' bollen.





"Ze hebben veel volume en zullen mooi ogen, bijvoorbeeld in de bomen op het Vandaleplein en het Sint-Maartenskerkhofplein", stelt retailmanager Emilie Delorge.





Er komt verder sfeervolle kerstverlichting in winkelstraten zoals de Rijselse-, Buda-, Leie-, Onze-Lieve-Vrouwe- en Doorniksestraat, op pleinen zoals de Grote Kring, het Overbekeplein en de Veemarkt en in het winkelwandelgebied. Er is bovendien extra aandacht voor sfeervolle verlichting aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk, waar antiquair Ignace Van Canneyt al jaren voor ijvert. "Het is goed dat het straks eens anders en nieuw wordt, het kan voor meer dynamiek zorgen en extra shoppers naar Kortrijk lokken tijdens de eindejaarsperiode", zegt Hans Carrein van de zaak in lederwaren en kledij Clovis. "De nieuwe kerstverlichting is voorlopig enkel voor de eindejaarsperiode van 2018 vastgelegd. Voor de jaren nadien hopen we dat ook het stadsbestuur eens meedenkt en stelling inneemt", aldus Carrein.





Grieks drama

Er is al een hele tijd vraag naar meer variatie in de kerstlichtjes. Zo herinneren veel Kortrijkzanen zich wellicht nog het verhaal van de vorige Griekse kerstlichtjes.





De lichtjes kwamen in 2012 te laat in Kortrijk aan omdat het een Roemeense trucker bijna een week kostte om de in Thessaloniki gemaakte lichtjes tot hier te krijgen. De trucker trotseerde amper berijdbare wegen in Bulgarije en de Balkanlanden, reed zich vast in sneeuwstormen in Hongarije en Oostenrijk en moest in België uren langs de kant staan omdat zijn tachograaf niet in orde was. Toen hij uiteindelijk toch in Kortrijk raakte, bleken de kerstlichtjes, een soort solsleutels, niet te voldoen wegens te weinig sfeer. De kerstverlichting werd eind 2013 aangepast door de solsleutels dichter bij elkaar te hangen en ook uit te pakken met overspanningen in de vorm van rode vlakken met wit omrande bollen, maar helemaal overtuigend was het nooit. Afwachten of de nieuwe kerstverlichting, die er zal hangen van begin december 2018 tot midden januari 2019, wel in de smaak valt. Het ziet er veelbelovend uit.