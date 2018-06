Bijna 300 drummers van 5 tot 71 jaar maken zich op voor Kortrijk Drumt Peter Lanssens

26 juni 2018

12u00

Bron: Eigen berichtgeving 1 Kortrijk Kortrijk Drumt verzamelt op zondag 1 juli een record van 290 drummers van 5 tot 71 jaar op de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens.

De drummers komen uit alle hoeken van Vlaanderen, en zelfs Nederland, en brengen om 14 uur samen een medley van zes nummers, waaronder 'We Will Rock You' van Queen en 'Du Hast' van Rammstein.

Organisator Gino Kesteloot (54) uit Heule hoopt op een massale opkomst. De Leieboorden kunnen maximum 7.000 bezoekers aan.

Er worden tijdens het evenement beertjes verkocht. De opbrengst gaat naar Het Ventiel. Dat is een vzw uit Hulste die mensen met jongdementie helpt.