Bijna 1 miljoen fietsers in Budastraat Peter Lanssens

03 december 2018

17u02 0

Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) lost indrukwekkende cijfers over de Budastraat, waar sinds eind september 2015 de eerste fietsstraat van Kortrijk is. Een fietstelpaal registreerde er 78.086 fietsers in november. Dat zijn er veel meer dan in november 2017 (67.485 fietsers, red.) en november 2016 (44.196 fietsers, red.). Voor het volledige jaar 2018 komt de kaap van 1 miljoen fietsers in de Budastraat in zicht. “Investeren in een goede infrastructuur werkt. We bouwen verder aan de fietsstad van morgen. You ain’t seen nothing yet”, vindt Weydts. Zo zijn er plannen voor een zone met 58 fietsstraten in het centrum, plus de zestien straten in het winkelwandelgebied. Die zone van een vierkante kilometer moet fietsen veiliger maken in het centrum, automobilisten afraden om de stad zomaar te doorkruisen en voor gezondere lucht zorgen. Wanneer de zone precies wordt ingericht, is nog niet duidelijk momenteel. Het maakt deel uit van het nieuwe beleidsplan voor 2019-2024, waar Team Burgemeester, sp.a en N-VA aan werken. Auto’s zijn welkom in een fietszone, maar geven altijd voorrang aan fietsers.