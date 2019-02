Biënnale-medeoprichter Pieter Vanzieleghem overleden VDI

27 februari 2019

16u13

VDI

Het prestigieuze zitmeubelbedrijf Durlet is in rouw na het overlijden van Pieter Vanzieleghem. Hij maakte van het familiebedrijf mee een toonaangevend design-icoon en stond ook aan de wieg van de biënnale Interieur in Kortrijk. De Izegemnaar kreeg bij een ongeval drie jaar geleden een zwaar hersentrauma. Hij overleed maandag in een woonzorgcentrum in Knokke. Hij werd 74 jaar.

De firma Durlet ontstond in 1966 onder impuls van Egide Durlet. Hij pakte toen uit met een eigen meubelmerk gebaseerd op unieke en vernieuwde designs van de hand van drie externe Duitse ontwerpers. De zaak vestigde zich in de Werkhuizenstraat in Izegem. Egide kreeg daarbij de hulp van Luciaan Vanackere en twee jaar later kwam ook stiefzoon Pieter Vanzieleghem in de zaak werken. In datzelfde jaar staat hij mee aan de wieg van de biënnale Interieur in Kortrijk. Die beurs is ondertussen uitgegroeid tot een designtweejaarlijkse met wereldwijde faam.

Onschatbare waarde

In 1980 overlijdt stichter Egide Durlet en neemt Pieter Vanzieleghem zijn taken als afgevaardigd bestuurder over. Sinds februari 2003 is met Anton Vanzieleghem ook de derde generatie in het bedrijf actief. ”Wat mijn vader voor Durlet betekent heeft, is van onschatbare waarde”, vertelt zoon Anton. “Hij hielp het familiebedrijf mee op de kaart zetten. Zijn keuze voor designers heeft er mee voor gezorgd dat het bedrijf ook buiten de landsgrenzen bekendheid vergaarde. Design is nu mainstream, maar zeker in de periode dat zij met Durlet startten was dat tegen de stroom in varen.”

Kompaan Luciaan Vanacker hield zich met de productie bezig, Pieter focuste zich op de verkoop en de zoektocht naar nieuwe markten. “Het was ook hij die zich los van de gewone collectie op de projectmarkt ging richten”, aldus Anton. “Daardoor kan je onze meubelen op vandaag in heel wat hotels en musea vinden. Dat al het meubilair in het Vlaams parlement van onze hand komt, is ook aan hem toe te schrijven. Daar was hij zeer trots op, net als de opdracht om in de vrijetijdszones van de baggerschepen van Jan De Nul meubilair te voorzien. We hebben die speciaal voor hen ontwikkeld omdat ze door de smalle deuren van hun schepen moesten raken.”

Biënnale

De stichting van de biënnale Interieur in Kortrijk leunt is een ander succesverhaal waar zijn vader mee de hand in hand, vindt Anton. “Dat die biënnale zo’n succes is geworden, toont aan dat ze het toen bij het rechte eind hadden. Mijn vader heeft mee Vlaanderen op het vlak van design gevormd. Mensen uit de designsector beamen dat Vlaanderen een land is waar design in functie van het aantal inwoners behoorlijk belangrijk is.”

Henry Van de Velde Award

Pieter Vanzieleghem ging in 2005 met pensioen. Maar hij bleef lange tijd alles op de voet volgen”, vertelt zoon Anton. “Toen we in 2007 de Henry Van de Velde Award kregen omdat we als een van de eerste bedrijven de economische meerwaarde van design inzagen, was hij daar heel fier op. Hoewel hij officieel met pensioen was, is hij altijd een belangrijk gezicht van Durlet én mijn klankbord gebleven.” Drie jaar geleden kwam daar prompt een eind aan toen Pieter bij een ongeval een zwaar hersentrauma opliep. Hij had afasie (een taalstoornis door een hersenletsel – nvdr.) en kon niet of nauwelijks meer communiceren. Later verzeilde hij in een coma.”

De laatste jaren van zijn leven bracht Pieter Vanzieleghem door in een woonzorgcentrum in Knokke, waar hij maandag overleed. De uitvaartplechtigheid vindt op vrijdag 1 maart om 11 uur plaats in de kerk van Lendelede. Nadien wordt hij in intieme kring bijgezet in het familiegraf op het plaatselijk kerkhof.