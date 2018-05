Bezieler Xpo krijgt huldeplaat 04 mei 2018

Er komt in Xpo een huldeplaat voor Yvon Vanden Abeele (78), die mee aan de wieg van het beurzencentrum stond.





De Oostendenaar stond 38 jaar aan het roer van Kortrijk Xpo en werd in 2006 door Saskia Soete De Boosere opgevolgd als directeur. Yvon Vanden Abeele liet Xpo groeien naar zes hallen en ruim 15 miljoen euro omzet.





Xpo is momenteel goed voor 50 publieks- en vakbeurzen, aangevuld met evenementen. Xpo wil in de toekomst vooral kwalitatieve nichebeurzen blijven ontwikkelen. Het beurzencentrum verder uitbreiden zit er niet in. Xpo zet in op de optimalisatie van de campus.





