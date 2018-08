Bezieler G-voetbal naar CD&V 4.0 22 augustus 2018

Dave Vanhoutte (48) uit Marke, bezieler van het G-voetbal in Vlaanderen, kiest voor CD&V 4.0. Hij ruilt Open Vld voor de christendemocraten in omdat hij bij CD&V 4.0 kansen krijgt om voor een doorgedreven aanpak van meer sport voor kinderen en tieners met een mentale of fysieke beperking te ijveren. Hij wil een systematische aanpak via de 133 Kortrijkse sportclubs, met steun vanuit de stad. "Ook in andere sporttakken moet de toegankelijkheid beter", zegt Vanhoutte. "Het is voor jongeren met een beperking een vreugde en stimulans als de sportclubs hen een aangepast aanbod bieden. De aandacht die CD&V 4.0, vanuit haar buurt- en mensbetrokkenheid, aan diversiteit en zorgt besteedt, spreekt mij aan." (LPS)